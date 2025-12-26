Мантуров: авторынок России снизится на 19%

В сегменте легковых автомобилей снижение составило 16% — до 1,27 млн машин

По итогам 2025 года российский рынок новых автомобилей всех сегментов сократился на 19%, достигнув объема около 1,5 млн единиц. Такие данные привел первый вице‑премьер Денис Мантуров в интервью «России 24». В сегменте легковых автомобилей снижение составило 16% — до 1,27 млн машин.

Статистика Минпромторга за январь — ноябрь 2025 года подтверждает тенденцию: за этот период было продано 1,34 млн новых авто, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На фоне общего спада отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ демонстрирует осторожный оптимизм. По словам гендиректора компании Максима Соколова, озвученным на заседании комиссий Госсовета, концерн планирует к 2027 году выйти на досанкционный уровень экспортных поставок — 30 тыс. автомобилей. При этом в 2025 году ожидается рост экспорта по сравнению с 2024 годом, когда за рубеж было отправлено около 20 тыс. машин.

С 1 декабря 2025 года вступили в силу новые правила уплаты утилизационного сбора. Согласно нововведениям, размер платежа за ввоз иномарок с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил может варьироваться от 3—5 тыс. до 2—3 млн рублей. Для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью двигателя менее 160 л. с., предусмотрены льготные коэффициенты.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Одновременно Минпромторг рассматривает меры поддержки отрасли: в частности, обсуждается возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора в 2026 году для отечественных локализованных производителей. Кроме того, власти изучают вариант освобождения от этого сбора владельцев автомобилей, работающих на газомоторном топливе.

Рената Валеева