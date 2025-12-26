Продюсеры обсуждают возвращение шоу «Вечерний Ургант» на Первый канал
«Никто не хочет занимать его место. Мартиросян и Басков отказались», — сообщил продюсер Павел Рудченко
Вопрос о возвращении телешоу «Вечерний Ургант» на Первый канал остается открытым: по словам продюсера Павла Рудченко, к этой теме могут вернуться в 2026 году. При этом официально проект не закрыт — руководство канала сохраняет интерес к возобновлению программы, хотя окончательное решение пока не принято. Об этом стало известно «Абзацу».
Последний выпуск «Вечернего Урганта» вышел в эфир 21 февраля 2022 года. После 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, сетка вещания Первого канала была изменена, и передача перестала транслироваться. В последующие годы неоднократно возникали слухи о возможном возвращении Ивана Урганта в студию, однако они не получали официального подтверждения.
Сейчас руководство Первого канала действительно рассматривает возможность возвращения Урганта. Продюсер Евгений Бабичев отмечает, что шоу не закрыли окончательно во многом из‑за его популярности: «Не только зрители скучают по Ивану, но и сами телевизионщики. Это обсуждается в кулуарах и не выносится в медиапространство». При этом, как подчеркивает Бабичев, решение зависит не только от канала или самого ведущего: «Если бы это была их прерогатива, то передача давно бы возобновилась».
Павел Рудченко добавляет, что потенциальных замен Урганту пока нет: «Никто не хочет занимать его место. [Гарик] Мартиросян и [Николай] Басков отказались». Продюсер допускает, что в 2026 году вопрос о возвращении шоумена могут поднять вновь, поскольку следующий год станет договорным для Первого канала.
Осенью 2024 года отец Ивана Урганта опроверг сообщения о скором возвращении актера на экраны. В 2025 году сам Ургант в интервью на ютьюб‑канале «Плюшки» заявил, что «Вечерний Ургант», «честно говоря, не закрылся», хотя программа так и не возобновила работу в эфире Первого канала.
В декабре 2025 года Иван Ургант запустил собственный ютьюб‑канал «Живой Ургант», где начал публиковать новые видео.
