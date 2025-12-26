Ученые назвали один из основных источников неприятных запахов на севере Казани

Это полигон твердых коммунальных отходов ООО «УК ПЖКХ»

Фото: Людмила Губаева

Одним из основных источников неприятных запахов на севере и северо-западе Казани является полигон твердых коммунальных отходов ООО «УК ПЖКХ». Это следует из презентации министра экологии Татарстана Александра Шадрикова с предновогодней встречи с журналистами.

Источники были определены в ходе научно-исследовательских работ, проводимых учеными из ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», МГУ имени Ломоносова, АО «НИИ Атмосфера», АНО «Экотерра» и КНИТУ-КХТИ.

По итогам установлен спектр из 273 пахучих загрязняющих веществ, выявлены неучтенные источники загрязнения воздуха (гаражные кооперативы с отопительными установками, малые производства). Также был разработан комплекс рекомендаций по снижению воздействия на воздух на данной территории.

Александр Шадриков анонсировал брифинг с учеными по этой теме после Нового года.

Согласно данным государственного реестра объектов негативного воздействия, на полигоне УК ПЖКХ 15 источников выбросов. В основном это неорганизованные источники: карты полигона, пруд-накопитель фильтрата, внутренние проезды. То есть загрязняющие вещества в атмосферу попадают со всей площади полигона и не могут регулироваться.

Сегодня глава Минэкологии сообщил, что после закрытия полигона количество жалоб от жителей снизилось в 2,8 раза (с 531 до 186 случаев), количество превышений допустимого содержания загрязняющих веществ в воздухе снизилось в 8,6 раза (с 1 356 до 158).

Дарья Пинегина