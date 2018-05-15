Навального арестовали на 30 суток за организацию несогласованной акции в Москве
Суд в Москве арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за организацию в Москве несогласованной акции 5 мая.
Навального признали виновным по статье «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», пишет «РИА Новости».
О том, как прошел митинг в Казани, читайте в материале «Реального времени».Происшествия
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