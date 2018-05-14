Автомобильное движение по Крымскому мосту откроют 16 мая

Фото: ru.wikipedia.org / European Space Agency

Движение по Крымскому мосту для автомобилей откроют 16 мая в 05.30 по мск. Это на полгода раньше срока, предусмотренного в госконтракте.

«Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена»,— говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Напомним, президент России Владимир Путин откроет движение по Крымскому мосту 15 мая. Отмечается, что до конца 2018 года по мосту смогут ездить только легковые машины и автобусы, после этого разрешение на передвижение будет дано также и для грузового транспорта.