В Москве у офиса «Яндекс.Такси» подожгли дымовую шашку и потребовали снизить комиссии для водителей

Сегодня неизвестные бросили дымовую шашку в офис компании «Яндекс.Такси» в Москве и разбросали рядом листовки с требованиями понизить комиссии в сервисе. Об этом сообщает Vс.ru со ссылкой на фотографию очевидца и представителей «Яндекс.Такси».

«Возле входа в офис, в котором базируются несколько сервисов «Яндекса», включая «Яндекс.Такси», произошло задымление. Оно было быстро устранено, сейчас офис работает в нормальном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах. Расследованием инцидента сейчас занимается полиция», — рассказал пиар-директор «Яндекс.Такси» Владимир Исаев.



Судя по фотографиям одного из очевидцев, около офиса были разбросаны листовки с требованием снизить комиссию для водителей и уволить главу «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна. В «Яндекс.Такси» от комментариев по содержанию листовок отказались.