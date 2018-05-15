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В Москве у офиса «Яндекс.Такси» подожгли дымовую шашку и потребовали снизить комиссии для водителей

16:50, 15.05.2018
В Москве у офиса «Яндекс.Такси» подожгли дымовую шашку и потребовали снизить комиссии для водителей
Фото: скриншот видео vk.com

Сегодня неизвестные бросили дымовую шашку в офис компании «Яндекс.Такси» в Москве и разбросали рядом листовки с требованиями понизить комиссии в сервисе. Об этом сообщает Vс.ru со ссылкой на фотографию очевидца и представителей «Яндекс.Такси».

«Возле входа в офис, в котором базируются несколько сервисов «Яндекса», включая «Яндекс.Такси», произошло задымление. Оно было быстро устранено, сейчас офис работает в нормальном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах. Расследованием инцидента сейчас занимается полиция», — рассказал пиар-директор «Яндекс.Такси» Владимир Исаев.

Судя по фотографиям одного из очевидцев, около офиса были разбросаны листовки с требованием снизить комиссию для водителей и уволить главу «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна. В «Яндекс.Такси» от комментариев по содержанию листовок отказались.

Происшествия
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