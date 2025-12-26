Трамп и Зеленский встретятся в Мар‑а‑Лаго 28 декабря

Ранее Зеленский заявлял о достижении договоренности о встрече с американским лидером в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским 28 декабря в своей резиденции Мар‑а‑Лаго (штат Флорида). Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника. Ранее Зеленский заявлял о достижении договоренности о встрече с американским лидером в ближайшее время.

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По словам Путина, американская сторона представила план по украинскому урегулированию, разделив 27 пунктов на четыре пакета для раздельного обсуждения.

Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как «очень содержательные» и подтвердил намерение продолжать контакты между странами. Ушаков также отметил, что успехи российской армии на поле боя оказали влияние на ход и характер диалога.

Дополнительным звеном в цепочке дипломатических усилий стали переговоры 20—21 декабря в Майами. Там спецпредставитель президента России по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В Кремле подчеркивают, что Россия сохраняет открытость для переговоров и придерживается платформы обсуждений, начатых в Анкоридже. Тем временем администрация США продолжает работу над планом по украинскому урегулированию, детали которого пока не раскрываются публично.

Рената Валеева