Суд постановил снести 9 этажей долгостроя «Золотой Середины»

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Арбитражный суд РТ удовлетворил иск исполкома Казани о сносе лишних этажей в долгострое ЖК «Золотая Середина». Напомним, застройщик — «Фирма «Свей» — получил разрешение на 9-этажный дом, а построил 18-этажный. Верхнюю половину дома суд признал самовольной постройкой и постановил снести. Дольщики и адвокаты Рашида Аитова, которые на протяжении нескольких лет пытались отстоять проблемную стройку и надеялись на результаты независимой экспертизы, которую заказало правительство РТ, намерены обжаловать решение.

Ранее «Реальное время» сообщало, что суд не дождался ответов от экспертов КГАСУ, которых требовали опросить покупатели квартир в доме. У дольщиков возникла масса нареканий к тому, как исследователи вуза провели экспертизу их дома.