Кабмин исключил из перечня жизненно необходимых лекарств 20 препаратов

Причиной стало прекращение производства или поставок препаратов в Россию

Фото: Татьяна Демина

Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 20 наименований. Причиной исключения стало прекращение производства или поставок препаратов в Россию, а также отмена их государственной регистрации, сообщили в «Коммерсанте».

Обновленный перечень ЖНВЛП закреплен распоряжением правительства, опубликованным 25 декабря на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru. Документ вступит в силу 1 марта 2026 года.

Одновременно в список включены восемь новых препаратов, расширяющих возможности терапии ряда серьезных заболеваний. Среди них капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Эти лекарственные средства применяются в лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и ряда онкологических заболеваний.

Рената Валеева