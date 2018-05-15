Путин открыл Крымский мост, проехав по нему за рулем «КАМАЗа»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста.

Как передает ТАСС, глава государства проехал на «КАМАЗе» с нулевого километра во главе колонны строительной техники по мосту в сторону Керчи.

В составе колонны были порядка 35 машин, среди которых самосвалы, автокраны, цементовозы, цистерны и другая техника, которая использовалась при строительстве моста.

Ранее стало известно, что движение по Крымскому мосту для автомобилей откроют 16 мая в 05.30 по мск. Это на полгода раньше срока, предусмотренного в госконтракте.