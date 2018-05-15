Путин открыл Крымский мост, проехав по нему за рулем «КАМАЗа»
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста.
Как передает ТАСС, глава государства проехал на «КАМАЗе» с нулевого километра во главе колонны строительной техники по мосту в сторону Керчи.
В составе колонны были порядка 35 машин, среди которых самосвалы, автокраны, цементовозы, цистерны и другая техника, которая использовалась при строительстве моста.
Ранее стало известно, что движение по Крымскому мосту для автомобилей откроют 16 мая в 05.30 по мск. Это на полгода раньше срока, предусмотренного в госконтракте.ОбществоВласть
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