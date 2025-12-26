В Татарстане с 2026 года почти на 10% подорожает техосмотр
Соответствующее постановление подписал премьер‑министр республики Алексей Песошин
В Татарстане с 1 января 2026 года увеличится максимально допустимая плата за технический осмотр автомобилей. Соответствующее постановление подписал премьер‑министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, предельная стоимость техосмотра (без учета НДС) вырастет в среднем на 9,5%. Новые тарифы распределены по категориям транспортных средств:
- легковые автомобили (М1) — 1 202 рубля (ранее — 1 098 рублей);
- небольшие автобусы (М2) — 2 058 рублей (ранее — 1 879 рублей);
- автобусы (М3) — 2 486 рублей (ранее — 2 270 рублей);
- фургоны (N1) — 1 315 рублей (ранее — 1 201 рубль);
- средние фургоны (N2) — 2 398 рублей (ранее — 2 189 рублей);
- грузовые автомобили (N3) — 2 588 рублей (ранее — 2 363 рубля);
- прицепы категорий О1 и О2 — 992 рубля (ранее — 906 рублей);
- прицепы категорий О3 и О4 — 1 675 рублей (ранее — 1 530 рублей);
- мототранспорт (L) — 422 рубля (ранее — 386 рублей).
Повышение коснется также платы за осмотр специальных транспортных средств: оперативных служб, цистерн для перевозки нефтепродуктов и сжиженного газа, фургонов для перевозки пассажиров, машин для перевозки опасных грузов, коммунальной техники, городского наземного электротранспорта и других категорий.
