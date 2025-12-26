В Казани с января подорожает школьное питание

Однако оно остается одним из самых доступных среди миллионников

Фото: Артем Дергунов

С января 2026 года в школах Казани увеличится стоимость комплексов питания. Повышение составит в среднем 2–4 рубля, а в процентном выражении — 4,5–5%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции в стране (по оценкам Центробанка, за 2025 год она составит 7%). Об этом сообщает мэрия города.

Новые цены будут следующими:

меню свободного выбора — 93 рубля (ранее 89 рублей);

комплекс — 66 рублей (ранее 63 рубля);

завтрак или полдник — 45 рублей (ранее 43 рубля);

отдельно суп — 21 рубль (ранее 20 рублей).

Около 77 тысяч учащихся начальных классов в текущем учебном году по‑прежнему обеспечены бесплатным горячим питанием в рамках федеральной программы. Кроме того, более 15 тысяч учеников 5–11 классов (18% от общей численности казанских старшеклассников) получают бесплатное горячее питание за счет целевого финансирования из бюджета города. Льготы распространяются на детей из социально незащищенных семей, детей участников специальной военной операции и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на повышение, стоимость школьного питания в Казани останется одной из самых низких среди городов‑миллионников. Для сравнения: в Уфе обед в школе стоит 95 рублей, в Чебоксарах — 122 рубля, в Екатеринбурге — 128 рублей, в Пензе — 138 рублей, а в Москве цена может достигать 291 рубля.

Рената Валеева