Песков рассказал об обсуждении украинского вопроса на встрече Путина с бизнесменами

Песков охарактеризовал встречу как конструктивную и носящую прикладной характер

В среду, 24 декабря, в Кремле состоялась традиционная предновогодняя встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса. В мероприятии приняли участие руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На брифинге 26 декабря Песков раскрыл некоторые детали состоявшегося диалога. В частности, он подтвердил, что в ходе беседы затрагивались вопросы, связанные с украинским урегулированием.

— В целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования, — пояснил представитель Кремля. Он добавил, что речь шла о темах, широко представленных и обсуждаемых в медиапространстве.

Песков также охарактеризовал встречу как конструктивную и носящую прикладной характер.

Параллельно в дипломатической сфере продолжается обсуждение вопросов, связанных с украинским электоральным процессом. В МИД России заявили о необходимости участия в выборах украинцев, проживающих на территории РФ. В ведомстве подчеркнули, что без этого электоральный процесс вряд ли можно будет считать справедливым.



Рената Валеева