Мессенджер Telegram перестал работать у россиян — зафиксированы сотни жалоб

За один час было зафиксировано 445 жалоб

В России произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram — пользователи по всей стране массово сообщают о проблемах с доступом к приложению и неполучении сообщений.

Согласно данным мониторинговых сервисов, за один час было зафиксировано 445 жалоб на работу сервиса, а общее число обращений за день достигло 739. Основные типы проблем — сбои мобильного приложения и веб‑версии сервиса.

География сбоев охватывает значительную часть страны. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы и Санкт‑Петербурга, а также Орловской области. Присоединился к числу регионов с зафиксированными проблемами и Татарстан.

12 декабря Роскомнадзор опроверг информацию о введении новых ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram. Тогда заявление прозвучало на фоне обращений российских пользователей, которые отмечали снижение скорости работы Telegram по сравнению с обычными показателями.



Рената Валеева