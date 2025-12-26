ЦБ вернется к голосованию за символы на банкноте в 500 рублей в 2026 году

Ранее Банк России уже предпринимал попытку организовать онлайн‑голосование, но его остановили из-за искусственных голосов за достопримечательность Чечни

Центробанк России планирует в 2026 году определить даты повторного голосования по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов на пресс‑конференции, передает ТАСС.

Ранее ЦБ уже предпринимал попытку организовать онлайн‑голосование: оно стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 октября 2025 года. Однако 12 октября Центробанк был вынужден отменить голосование из‑за выявления многочисленных попыток искусственного увеличения числа голосов за отдельные объекты с помощью технических средств. При этом регулятор заверил, что перечень предлагаемых символов сохранится, а новые даты голосования будут объявлены дополнительно.

Новая банкнота посвящена Северо‑Кавказскому федеральному округу и Пятигорску. По задумке, на ее лицевой стороне должна быть изображена одна из достопримечательностей Пятигорска, а на оборотной — значимый объект одного из регионов СКФО.

В начале голосования лидирующие позиции выглядели следующим образом:

на лицевой стороне — скульптура орла, терзающего змею на горе Горючей (второе место занимала гора Бештау);

на оборотной стороне — гора Эльбрус.

Помимо этих объектов, участникам голосования предлагалось рассмотреть и другие символы: гору Машук, Академическую (Елизаветинскую) галерею, беседку «Эолова Арфа», а также комплекс «Грозный‑сити».

