Спортивная школа №5 в Камских Полянах реконструирована и расширена

Общее количество занимающихся увеличилось до 488 детей

Спортивная школа №5 в Камских Полянах прошла полную реконструкцию. Работы включали обновление кровли, отделку помещений, монтаж инженерных сетей и установку лифтового оборудования. Общее количество занимающихся увеличилось до 488 детей, которые посещают секции по боксу, дзюдо, тхэквондо, баскетболу и вольной борьбе.

Помимо ремонта самого здания площадью 4 941 квадратный метр, рядом возведен новый пристрой площадью 2 679 квадратных метров. В нем расположены просторный холл, современные раздевалки, медицинский кабинет, спортивный зал и оборудованные санузлы. Теперь спортивная школа представляет собой полноценную базу для всестороннего развития физкультуры и спорта среди подрастающего поколения.

