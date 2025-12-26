В Чистополе открылся центр чрескожных коронарных вмешательств

Центр оснащен оборудованием, позволяющим проводить малоинвазивные операции для лечения серьезных сердечно‑сосудистых заболеваний

В Чистопольской центральной районной больнице открылся современный центр чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана.

Центр оснащен оборудованием, позволяющим проводить малоинвазивные операции для лечения серьезных сердечно‑сосудистых заболеваний: инфаркта миокарда, ишемического инсульта, хронической ишемической болезни сердца. Такие вмешательства отличаются минимальной травматичностью — хирургические манипуляции выполняются через небольшие проколы, что существенно сокращает период реабилитации пациентов.

Ключевое преимущество нового центра — сокращение времени доставки больных с острыми сердечно‑сосудистыми состояниями. Если раньше пациентам приходилось ехать в сосудистый центр Казани (в среднем 3 часа), то теперь помощь доступна в Чистополе всего за 30 минут.

По словам министра здравоохранения Альмира Абашева, дооснащение центра проведено за счет республиканского бюджета, а запуск — «прекрасный подарок в преддверии Нового года от раиса Татарстана». Первый пациент уже прошел необходимые диагностические исследования, подтвердив готовность медучреждения к полноценной работе.

Рената Валеева