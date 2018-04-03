Итоги дня: Минниханов о МСЗ, дело Скрипаля и новый глава Арбитражного суда РТ

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 апреля.

Главной новостью дня стало заявление президента РТ Рустама Минниханова о мусоросжигательном заводе. По его словам, без широкого обсуждения с общественностью и проведения международной экологической экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода в Казани приниматься не будет.

Пока один глава региона беспокоится об экологии, его бывшему коллеге из Удмуртии Александру Соловьеву предъявляют обвинение в получении взятки. По версии следствия, в 2014—2016 годах губернатор получил 139 млн рублей от компаний, строящих мост через реки Каму и Буй. Плюс к тому Соловьеву передали долю в компании в 2,7 млн рублей и «ряд услуг».

Ну а бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев получил мандат депутата Совета народных депутатов Кемеровской области. Решение было принято на совещании в избиркоме 3 апреля. Напомним, Тулеев решил уйти со своего поста после страшной трагедии, произошедшей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В пожаре сгорели 64 человека, в том числе 41 ребенок.

После этого пожара по всей России начались проверки в торговых центрах. Не стал исключением и Татарстан. Из 260 торговых центров в республике прокуратура проверила 140 объектов. Проверяющие нашли 288 нарушений правил пожарной безопасности. В Набережных Челнах прокуратура уже вынесла постановление о возбуждении шести уголовных дел.

Еще одна важная новость из Татарстана — стало известно имя нового главы Арбитражного суда республики. Им стал казанский судья Максим Боровков.



Самой удивительной новостью дня стало признание химиков Великобритании. Директор химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед в эфире SkyNews заявил, что они не смогли доказать, что вещество, которым отравили Скрипалей, российского происхождения.