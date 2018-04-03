Минниханов: без международной экологической экспертизы мусоросжигательного завода в Казани не будет

Без широкого обсуждения с общественностью и проведения международной экологической экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода в Казани приниматься не будет. Об этом говорится в заявлении президента Татарстана Рустама Минниханова, которое озвучила представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



Она отметила, что глава РТ дал поручение властям Казани в ближайшие дни встретиться с инициативной группой. На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с заводом.

Ранее противники строительства мусоросжигательного завода направили письма в адрес президента РТ Рустама Минниханова. В своих обращениях они потребовали отменить строительство МСЗ в Татарстане и ввести в республике раздельный сбор и переработку мусора.