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Минниханов: без международной экологической экспертизы мусоросжигательного завода в Казани не будет

14:09, 03.04.2018 1
Минниханов: без международной экологической экспертизы мусоросжигательного завода в Казани не будет
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Без широкого обсуждения с общественностью и проведения международной экологической экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода в Казани приниматься не будет. Об этом говорится в заявлении президента Татарстана Рустама Минниханова, которое озвучила представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Она отметила, что глава РТ дал поручение властям Казани в ближайшие дни встретиться с инициативной группой. На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с заводом.

Ранее противники строительства мусоросжигательного завода направили письма в адрес президента РТ Рустама Минниханова. В своих обращениях они потребовали отменить строительство МСЗ в Татарстане и ввести в республике раздельный сбор и переработку мусора.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Можно строить только если контроль за работой будет осуществлять международная прокуратура.
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