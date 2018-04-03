Химики не нашли «российский след» в веществе, которым отравили Срипаля
Директор химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед в эфире SkyNews заявил, что они не смогли доказать, что вещество, которым отравили Скрипалей, российского происхождения.
Chief executive of Porton Down research laboratory has told Sky News scientists have not been able to prove the Novichok nerve agent used to poison Sergei and Yulia Skripal came from Russia or establish its country of origin
— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 3 апреля 2018 г.
Ранее в Великобритании заявили, что не исключают, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились гречкой: по одной из версий, нервно-паралитическое вещество «Новичок» было привезено из Москвы в Лондон именно в этом продукте.
Справка
5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, после чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.
Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.
комментарии
2. потом другой директор другой лаборатории заявит противоположное, а Мэй заявит, что они с Борей готовились к первому апреля…
3. и что дальше? Есть ООН, а в ней есть процедуры, так скажем..
4. случилось то, что случилось, должно быть следствие, должна работать полиция, прокуратура должна надзирать, а что у нас?
5. видимо после обучения в Англии дети наших правителей будут и тут так себя вести, Или они от нас это УЖЕ перетащили туда и Мэй дочка кого то из ленинского политбюро? А Боря сын какого то кандидата в члены политбюро, тоже ленинского? Али как?
6. чистой воды бред. Лучше бы министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана доложил о готовности к посевной и наличии отечественных семян для выращивания той же столовой свёклы?