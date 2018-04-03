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Химики не нашли «российский след» в веществе, которым отравили Срипаля

18:32, 03.04.2018 1
Химики не нашли «российский след» в веществе, которым отравили Срипаля
Фото: pixabay.com

Директор химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед в эфире SkyNews заявил, что они не смогли доказать, что вещество, которым отравили Скрипалей, российского происхождения.

Ранее в Великобритании заявили, что не исключают, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились гречкой: по одной из версий, нервно-паралитическое вещество «Новичок» было привезено из Москвы в Лондон именно в этом продукте.

Справка

5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, после чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.

Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    1. жоржик. Директор химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед в эфире SkyNews заявил, что они не смогли доказать, что вещество, которым отравили Скрипалей, российского происхождения.
    2. потом другой директор другой лаборатории заявит противоположное, а Мэй заявит, что они с Борей готовились к первому апреля…
    3. и что дальше? Есть ООН, а в ней есть процедуры, так скажем..
    4. случилось то, что случилось, должно быть следствие, должна работать полиция, прокуратура должна надзирать, а что у нас?
    5. видимо после обучения в Англии дети наших правителей будут и тут так себя вести, Или они от нас это УЖЕ перетащили туда и Мэй дочка кого то из ленинского политбюро? А Боря сын какого то кандидата в члены политбюро, тоже ленинского? Али как?
    6. чистой воды бред. Лучше бы министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана доложил о готовности к посевной и наличии отечественных семян для выращивания той же столовой свёклы?
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