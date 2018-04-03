Химики не нашли «российский след» в веществе, которым отравили Срипаля

Директор химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед в эфире SkyNews заявил, что они не смогли доказать, что вещество, которым отравили Скрипалей, российского происхождения.

Chief executive of Porton Down research laboratory has told Sky News scientists have not been able to prove the Novichok nerve agent used to poison Sergei and Yulia Skripal came from Russia or establish its country of origin

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 3 апреля 2018 г.

Ранее в Великобритании заявили, что не исключают, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились гречкой: по одной из версий, нервно-паралитическое вещество «Новичок» было привезено из Москвы в Лондон именно в этом продукте.

