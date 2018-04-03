Председателем Арбитражного суда РТ стал Максим Боровков
Арбитражный суд Татарстана возглавил казанский судья Максим Боровков. Указ президента России об этом назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, ранее кандидатуру Боровкова поддержала Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Вакансия на председательский пост открылась с назначением Николая Новикова председателем Арбитражного суда города Москвы.ПроисшествияОбществоВластьБизнес Татарстан
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