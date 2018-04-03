Следком предъявил обвинение бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву

Следственный комитет предъявил бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву обвинение в получении взятки.

По версии следствия, в 2014—2016 годах губернатор получил 139 млн рублей от компаний, строящих мост через реки Каму и Буй. Плюс к тому Соловьеву передали долю в компании в 2,7 млн рублей и «ряд услуг», передает пресс-служба СКР.

«За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что расследование дела находится в завершающей стадии.

Напомним, что Соловьев был задержан 4 апреля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин тут же отправил его в отставку в связи с утратой доверия. В августе экс-глава Удмуртии был переведен под домашний арест, поскольку начал сотрудничать со следствием.