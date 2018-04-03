После проверки безопасности в Челнах возбудили дела на владельцев шести ТЦ

Прокуратура Набережных Челнов вынесла постановление о возбуждении дел после проверок пожарной безопасности в торговых центрах.

Всего на данный момент возбуждено шесть дел и внесено четыре представления об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, сообщает Chelny-biz.ru.

Отмечается, что проверки продолжатся и ведомство вынесет еще решения по уже проверенным объектам.

Напомним, из-за пожара в «Зимней вишне» проверки в торгово-развлекательных центрах пройдут во всех субъектах РФ, в том числе в Татарстане. Из 260 торговых центров в Татарстане прокуратура проверила 140 объектов. Проверяющие нашли 288 нарушений правил пожарной безопасности.