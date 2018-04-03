Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев стал народным депутатом

Фото: скриншот

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев получил мандат депутата Совета народных депутатов Кемеровской области. Решение о передаче вакантного мандата принято на совещании в избиркоме 3 апреля. Тулееву был передан мандат депутата-однопартийца Ван Вай-Чена.

Кроме того, предполагается, что на следующей неделе на очередной сессии совета депутатов Кемеровской области глава совета Алексей Синицын сложит с себя полномочия — спикером совета депутатов станет Тулеев, сообщает «Коммерсант».

Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. После чего Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту губернатора Кемеровской области, а Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев заявил, что экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и после отставки будет «служить Кузбассу».

Тулеев решил уйти со своего поста после страшной трагедии, произошедшей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В пожаре сгорели 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».