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Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев стал народным депутатом

12:47, 03.04.2018 3
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев стал народным депутатом
Фото: скриншот

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев получил мандат депутата Совета народных депутатов Кемеровской области. Решение о передаче вакантного мандата принято на совещании в избиркоме 3 апреля. Тулееву был передан мандат депутата-однопартийца Ван Вай-Чена.

Кроме того, предполагается, что на следующей неделе на очередной сессии совета депутатов Кемеровской области глава совета Алексей Синицын сложит с себя полномочия — спикером совета депутатов станет Тулеев, сообщает «Коммерсант».

Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. После чего Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту губернатора Кемеровской области, а Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев заявил, что экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и после отставки будет «служить Кузбассу».

Тулеев решил уйти со своего поста после страшной трагедии, произошедшей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В пожаре сгорели 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».

ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Ну ушел -так уйди по человечески! Дай дорогу молодым! Отдыхай!
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  • Анонимно 03 апр
    Китаец Ван Вай-Чен какое отношение имеет к России? Не устал ли Тулеев жить в гостях на чужой земле? Не пора ли ему репатриироваться на родину в Казахстан, став оралманом?

    Ринат Гараев.
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  • Анонимно 03 апр
    Как-то с издевкой звучит "народный депутат"....Не страна, а атракцион кривых зеркал!
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