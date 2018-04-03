Прокуратура Татарстана выявила около 300 нарушений в торговых центрах

Из 260 торговых центров в Татарстане прокуратура проверила 140 объектов. Проверяющие нашли 288 нарушений правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.



К основным нарушениям относятся: загромождение эвакуационных путей и выходов, применение горючих материалов, неисправная автоматическая пожарная сигнализация, неисправность системы управления эвакуацией и другие.

Прокуратура внесла 66 представлений об устранении нарушений закона и возбудила 33 дела об административных правонарушениях. Одному лицу вынесли предостережение.

Напомним, что проверки торговых центров в регионах России начались после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово, унесшего жизни 64 человек. Хронология трагедии — в сюжете «Реального времени».