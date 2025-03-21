Прогноз: Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21%

Cегодня совет директоров ЦБ РФ в очередной раз обсудит судьбу ключевой ставки

Фото: Реальное время

Нынешнее заседание Совета директоров ЦБ РФ не обещает стать историческим — ставку с большой вероятностью сохранят на уровне 21%. Несмотря на то что инфляция в стране по-прежнему высокая, гайки в экономике закручены настолько, что в дальнейшем повышении ставки смысла уже нет. Но и понижать ее, скорее всего, не станут. Предсказать, когда же случится снижение ставки, сегодня не может никто — цикл понижения, по разным оценкам, может начаться как в апреле, так и в сентябре 2025 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Оснований для дальнейшего повышения ключевой ставки становится все меньше»

Заседание Совета директоров ЦБ сегодня пройдет на фоне нескольких неоднозначных тенденций — еще высокой, но уже замедляющейся инфляции, неожиданно сильного укрепления рубля, продолжающегося охлаждения кредитования, компенсируемого ускоренным ростом бюджетных расходов, и охлаждения экономической активности (пока неравномерного), прокомментировала Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

На последнем заседании 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых и дал сигнал об оценке целесообразности ее повышения на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

— Основным вариантом станет сохранение ставки на текущем уровне 21%, но могут приводиться аргументы за ее повышение и не исключены голоса за снижение. Хотя неопределенность остается высокой, оснований для дальнейшего повышения ключевой ставки становится все меньше, — считает Ольга Беленькая. — Это может позволить ЦБ перейти от направленного умеренно-жесткого сигнала к нейтральному, а в риторике может появиться больше пояснений о критериях для начала снижения ключевой ставки.

Важный вывод содержится в бюллетене аналитиков ЦБ «О чем говорят тренды»: «В целом достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) уже, вероятно, формирует предпосылки для замедления спроса и развертывания дезинфляционных процессов, необходимых для возвращения инфляции к 4%». «Это может означать, что дальнейшее повышение ключевой ставки сейчас не требуется — и в целом этот вывод подтверждается доступными на данный момент экономическими данными, — говорит Беленькая. — Однако регулятору предстоит еще убедиться в том, что достигнутая жесткость ДКУ достаточна и дождаться подтверждения устойчивости дезинфляции, чтобы перейти к снижению ставки».



Пока условия для снижения ключевой ставки не сложились — устойчивость укрепления рубля под вопросом, потребительская активность остается сильной, а высокий бюджетный дефицит в начале года вносит вклад в повышенный темп роста денежного предложения и не позволяет убедиться в устойчивости замедления кредитования.

В том же бюллетене ЦБ говорится: «Судить о достаточной жесткости текущих ДКУ для устойчивого замедления корпоративного кредитования до темпов роста, согласующихся с последующим возвращением инфляции к 4%, можно будет в марте — апреле, которые не подвержены столь значительной сезонности бюджетных потоков, как декабрь — февраль». Однако на сегодняшний день доступны лишь первые оперативные данные за неполный март.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

«Не исключаю, что 21 марта может быть символическое снижение»

В базовом сценарии «Финам» прогнозирует пик ключевой ставки на текущем уровне 21%, и считает возможным начало ее снижения с июня-июля с выходом на 17-18% к концу года.

— В то же время, если подтвердится слишком быстрое охлаждение кредитования и спроса, и инфляция будет замедляться быстрее прогнозов ЦБ, ЦБ может начать рассматривать снижение ключевой ставки уже с апрельского заседания, — не исключает Ольга Беленькая.

Если же окажется, что текущий уровень ДКУ недостаточен для устойчивого замедления инфляции, либо проявятся новые инфляционные риски со стороны бюджетной политики, расширения программ льготного кредитования, ситуации в мировой экономике, новых жестких санкций, рынка труда, то ключевая ставка может оставаться на уровне 21% в течение более длительного времени, и нельзя исключить ее дальнейшего повышения, добавляет аналитик.

Финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук Ян Арт считает, что ставку сегодня сохранят, как минимум, на нынешнем уровне, и цикл подъема ставки завершен.

— Не исключаю даже, что 21 марта может быть символическое снижение, — говорит Арт. — Думаю, сейчас вопрос — в скорости снижения по срокам и по процентам. Думаю, такое снижение, хотя бы на символическом уровне в 1-2 процентных пункта начнется в конце апреля.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах соглашается, что ставку, скорее всего, сохранят, как сохранят и риторику. «Для этого сложились все факторы, и особо сомнений нет ни у кого. То, что руководство ЦБ говорит, о варианте повышения ставки, это, скорее, чтобы рынок не расслаблялся». — сказал он.

— Вероятность того, что ставку еще поднимут, низкая. Это может произойти в случае серьезных внешних шоков (но это вопрос не к экономистам) либо в случае, если инфляция окажется сильнее. Как последние три года мы несколько раз уже видели, снижение инфляции происходило в начале года, а потом она снова шла в рост. Впрочем такой вариант в этом году маловероятен, потому что сейчас гайки уже закручены, и видно, что даже кредитная активность падает камнем. Вероятность повышения ставки невелика, но все же есть. Пока это опция на столе, — комментирует Табах возможное повышение ставки в этом году.

— Если говорить о снижении ключевой ставки, то по нашим ожиданиям, риторику ЦБ РФ начнет снижать по-настоящему с июня, и само снижение ставки пойдет с сентября. Но если инфляция начнет падать быстрее, и экономика будет замедляться быстрее, возможно, первое снижение ставки будет уже на июльском заседании, — резюмировал аналитик.