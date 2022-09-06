Итоги дня: Россия без упрощенного визового режима с ЕС, Путин про доступность путешествий, отчет МАГАТЭ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 6 сентября:
- Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение может начать действовать уже 12 сентября.
- Новый лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. Она встретилась с королевой Елизаветой II, которая получила ей сформировать правительство. До встречи с Лиз Трасс королева приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал пост премьер-министра Великобритании чуть более трех лет.
- Верховный суд Татарстана согласился с решением Приволжского райсуда Казани от 5 августа, которым следователям СКР отказано в ограничении срока ознакомления Ильназа Галявиева с материалами его дела. Апелляционная инстанция не нашла подтверждения доводам ходатайства по делу о расстреле гимназии №175.
- Татарстан стал первым регионом по реализации региональной составляющей национального проекта «Наука и университеты». На него в 2022 году потратят 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Их направят на строительство новых корпусов в жилом комплексе Университета Иннополис.
- Минстрой России выступает за продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7%, срок действия которой истекает в этом году. Обсудить вопрос планируют во второй половине сентября. При принятии решении будет анализироваться спрос.
- Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран. С 1 октября брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.
- Новое здание Республиканского кожвендиспансера, которое собирались построить на участке за бывшим рестораном «Акчарлак», но контракт на его проектирование расторгли, возведут в новом месте. Он появится на улице Спартаковской в Казани — на земле бывшего тубдиспансера, который перебазировался в новое здание для этой службы в Горкинско-Ометьевском лесу.
- Президент России Владимир Путин призвал сделать путешествия по стране доступными для людей с разными доходами. «Мы должны сделать всё необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции», — сказал он.
- На Восточном экономическом форуме мэр Казани Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. По предварительным расчетам, сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составляет 500 миллиардов рублей. Сейчас эти площади заняты закрытыми производствами, заброшенными складами и помещениями.
- Департамент лесного хозяйства по ПФО затребовал у компании семьи Талгата Абдуллина вернуть часть земель лесному и водному фондам. В Мамадышском районе у экс-главы ГЖФ и его брата Рината Абдуллина, владельца «Алтынбанка», есть «Агрофирма «Омара», которая занимается выращиванием зерновых и разведением маралов. Изначально спорные участки выкуплены самим Госжилфондом, еще при Абдуллине, а впоследствии проданы фондом его же фирме. Татарстанские Минэкологии, Минлесхоз и Волжская природоохранная прокуратура поддержали требования поволжского департамента, и суд удовлетворил иск. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Новое дело банкиров начинает рассматривать Вахитовский райсуд Казани. В растрате на 936 млн рублей обвиняются бывшие руководители ТФБ и «Тимер Банка» Руслан Насыров и Айрат Камалов. Наряду с ними обвинение заочно предъявлено так называемому игорному королю Татарстана Рашиду Таймасову. Его компания «Роял Тайм Групп» в свое время инвестировала миллиарды в игорную зону «Азов Сити», а после ее закрытия пыталась взыскать убытки с Минфина. Почему Таймасова нет на скамье подсудимых, какое калининградское казино арестовали по «казанскому» делу и велики ли шансы банкиров на выход из СИЗО в ближайшее время — в материале «Реального времени».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Владивостокский морской торговый порт, где поучаствовал в отправке контейнерного поезда с товарами из стран АТР в Казань. Регулярный сервис FESCO Kazan Shuttle будет отправляться два раза в месяц со станции Владивосток на станцию Тихорецкая с возможностью автовывоза внутри Татарстана и другие города Поволжья. Время в пути — 11 суток.
- Верховный суд Татарстана отменил решение казанского райсуда о продлении на 6 месяцев срока содержания под стражей бывшего предправления «Тимер Банка» Айрата Камалова. Такое же решение было вынесено по жалобе на продление ареста Рамиля Насырова, топ-менеджера ТФБ. За решеткой Насыров находится вот уже полтора года — его и бывшего главу «Тимер Банка» обвиняют в растрате с ущербом для «Тимер Банка» под миллиард. Вину оба не признают.
- Аграрии Татарстана намолотили 5 миллионов тонн зерна с 1 млн 357 тысяч гектаров площадей — 94% от общей площади посевов. Средняя урожайность в Татарстане составила 36,8 ц/га. Ряд районов уже полностью завершили уборочные работы. Это Атнинский, Нурлатский, Балтасинский, Кукморский и Верхнеуслонский муниципальные районы.
- За первое полугодие 2022 года из России выехали 419 тысяч человек. Чаще всего россияне оставались в странах СНГ: туда уехали 368 тысяч человек, а вернулись 294 тысяч. Страны дальнего зарубежья посетило чуть более 50 тысяч россиян, вернулось оттуда 27 тысяч.
- Детского омбудсмена Татарстана Ирину Волынец вывели из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Новыми членами комиссии стали директор спецшколы имени Н.А. Галлямова Дмитрий Кладов и ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиеву.
Ключевые события 195-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжали попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Российскими ВС поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской области.
- Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в Днепропетровской области ликвидировано крупное хранилище топлива. Оно предназначалось группировке ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
- Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО сбиты три украинских Су-25 — один в районе Снигиревки и два — в районе Мирное в Николаевской области. За сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли 12 танков, 11 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 6 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210 военнослужащих.
- Высокоточным оружием воздушного базирования ВС РФ поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Артёмовска (ДНР). Ликвидировано до 250 военнослужащих и более 10 единиц авто- и бронетехники.
- В Запорожской области высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники. Из-за высоких (ДНР) состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции.
- За сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады терробороны в Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения. Около Григоровки (ДНР) уничтожена пусковая установка украинского ЗРК «Бук-М1».
- Средствами ПВО сбиты еще 12 беспилотников. Перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в ЛНР и 11 снарядов американских РСЗО HIMARS у Каховской ГЭС.
- Всего артиллерией ВСУ выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории ЗАЭС. Один из них попал в крышу спецкорпуса №1, второй — в район перехода между ним и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2, сообщили в Минобороны России.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)заявило о необходимости немедленного создания вокруг Запорожской АЭС «зоны безопасности». Продолжающиеся обстрелы пока не привели к возникновению ядерной аварийной ситуации, но они продолжают постоянно угрожать ядерной безопасности с потенциальным воздействием на критические функции, что может привести к радиологическим последствиям.
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Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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