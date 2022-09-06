Детского омбудсмена Татарстана Волынец вывели из состава комиссии по делам несовершеннолетних
Детского омбудсмена Татарстана Ирину Волынец вывели из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В состав комиссии включили: директора спецшколы имени Н.А. Галлямова Дмитрия Кладова и ректора Казанского кооперативного института Алсу Набиеву.
В состав комиссии входили 22 человека, среди них — первый замглавы Минздрава Татарстана Альмир Абашев, замглавы Минтруда Татарстана Юлия Абдреева, замглавы Минкультуры республики Юлия Адгамова и другие.
В июне Государственный совет Татарстана поддержал инициативу детского омбудсмена Ирины Волынец ввести ограничение розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Законопроект был разработан «в целях профилактики зависимостей» у детей.
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