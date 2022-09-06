В Татарстане запустят региональный проект в составе нацпроекта «Наука и университеты» за 2,5 млрд рублей

Татарстан стал первым регионом по реализации региональной составляющей национального проекта «Наука и университеты». На его реализацию в 2022 году запланировано направить 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает Минэкономики республики.

Министерство науки и высшего образования России и Министерство образования и науки Татарстана заключили соглашение о реализации регионального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров», обеспечивающего достижение целей национального проекта «Наука и университеты».

Выделенные средства будут направлены на строительство новых корпусов в жилом комплексе Университета Иннополис.

Стоит отметить, что всего в республике на сегодняшний день реализуется 49 региональных проектов в составе 13 национальных проектов.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В марте этого года премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ заявил, что в 2022 году российские власти в рамках профильного национального проекта направят на развитие науки и университетов больше 120 млрд рублей.

По его словам, эти средства выделены в том числе и на поддержку 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Мишустин также рассказал, что российские власти продолжают активно создавать рабочие места для молодежи.

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Максим Кокунин