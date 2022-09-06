Путин призвал сделать путешествия по России доступными для людей с разными доходами

Нужно сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в РФ».

Необходимо сделать так, чтобы россияне могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с Москвой и Санкт-Петербургом и другими культурными и историческими центрами страны, с уникальной природой, в том числе с природой Дальнего Востока и русского севера.

— Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону, — приводит «РИА Новости» его слова.

В заседании Госсовета по вопросу развития туризма принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

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