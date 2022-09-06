Республиканскому кожвендиспансеру нашли новое место взамен «Акчарлака»

Как выяснило «Реальное время», теперь клинику планируют построить на земле тубдиспансера на Спартаковской

Как выяснило «Реальное время», новое здание Республиканского кожвендиспансера, которое собирались построить на участке за бывшим рестораном «Акчарлак», но контракт на его проектирование расторгли, все-таки будет возведено в новой локации. Клинику планируют посадить на улице Спартаковской в Казани — на земле бывшего тубдиспансера, который перебазировался в новое здание для этой службы в Горкинско-Ометьевском лесу. Подробнее о новых планах рассказал главный врач РККВД Искандер Минуллин.



В диспансере ждут средств



Еще 2 года назад в Республиканском кожвендиспансере, чьи подразделения раскиданы по разным зданиям и адресам, лелеяли мечты о скором переезде из старых построек под одну крышу — в новый семиэтажный корпус. Здание РККВД проектировали на участке за бывшим рестораном «Акчарлак», но эту землю город продал, и контракт с проектантами расторгли. На знаковой площадке по ул. Ершова теперь планируют построить жилой небоскреб, а для дерматовенерологов и их пациентов пришлось подыскивать новое место, и, похоже, подходящий участок нашли.

— Это бывшее место туберкулезной больницы на улице Спартаковской, рядом с улицей Шаляпина. Сейчас идет процесс предпроектирования здания и прочего. Мы сейчас ждем распоряжения правительства Татарстана о выделении средств на проектирование и строительство здания диспансера. Сумма пока неизвестна, — рассказал «Реальному времени» главврач РККВД, отметив, что этажность задуманного здания, которое должно будет объединить в себе все раскиданные по Казани поликлиники, сохранили — семь этажей.

Главврач РККВД отметил, что этажность нового здания, которое должно будет объединить все раскиданные по Казани поликлиники, сохранили — семь этажей. Фото: tatarnews.ru

По словам Искандера Минуллина, на сегодняшний день Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер со всеми своими зданиями представляет собой самое запущенное медицинское учреждение в Казани. При этом оно жизненно необходимо: в данный момент специалисты диспансера прогнозируют подъем заболеваемости сифилисом. Кроме того, его врачи защищают татарстанцев от хламидиоза, влияющего на рождаемость детей. Минуллин также напомнил, что в последние годы на первое место в мире вышла такая заболеваемость кожи, как меланома.

— Мы сейчас купили препарат Fotofinder на внебюджетные средства, замечу. Для нашей первой поликлиники (бывшая «Детская клиника им. В.К. Меньшикова»). Это очень важный шаг в сторону защиты наших людей от рака кожи! — подчеркнул он.



«Тихий ужас» или старое здание тубдиспансера

Предполагаемое место для размещения будущего семиэтажного здания Республиканского кожвендиспансера находится прямо напротив сквера филармонии, рядом с пересечением улиц Спартаковской и Шаляпина. Это место казанцы хорошо знают, многие проходили здесь флюорографию.



Это место казанцы хорошо знают, многие проходили здесь флюорографию. Фото: Екатерина Аблаева

О филиале тубдиспансера на Спартаковской,115 многие посетители отзывались не иначе как «тихий ужас». Собственно, состояние здания по-другому и не опишешь. «Последний ремонт делали еще в СССР», — жаловались казанцы.

О филиале тубдиспансера на Спартаковской,115 многие посетители отзывались не иначе как «тихий ужас». Фото: Екатерина Аблаева

Но теперь это подразделение, как и весь Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (РКПД) сменит адрес — оно переедет на пр. Победы, где для службы обустроили новое здание. Татарстану повезло выкупить его у частников вдвое дешевле рынка, рассказывал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Характерно, что раньше службы тубдиспансера были так же, как и подразделения РККВД, разбросаны по всему городу: в Дербышках, на улицах Шаляпина и Спартаковской, на Сибирском тракте, в поселке Каменка Высокогорского района. Стены отделения для взрослых в здании на улице Шаляпина, построенном в 1957 году, к тому моменту покрылись трещинами. А флюорографическое отделение на Спартаковской было размещено в деревянном здании 1905 года постройки — именно его, по-видимому, будут сносить для расчистки участка под новый кожвендиспансер, отвечающий за весь Татарстан, а не только Казань.

Флюорография на Спартаковской была размещена в деревянном здании 1905 года постройки — именно его, по-видимому, будут сносить для расчистки участка под новый кожвендиспансер. Фото: Екатерина Аблаева

Каким будет новое здание РККВД

К проектантам нового здания Республиканского кожвендиспансера те же требования — спроектировать семиэтажное здание, где будут круглосуточный стационар на 40 коек (в том числе для детей), дневной стационар на 20 коек, физиотерапевтическое и консультативно-диагностическое отделения, учебные и вспомогательные помещения, подвал для обслуживающего персонала, помещения медицинского и хозяйственного назначения. Еще одна задача — не допускать пересечения «потоков стационарных больных круглосуточного и дневного стационаров, отделения для детей, для пациентов консультативно-диагностического отделения, студентов и ординаторов».

Планировочная структура должна обеспечивать «поточность технологических процессов, удобство для посетителей и персонала». Есть указания и по обеспечению оборудованием — оно должно быть отечественным или зарубежным с сертификатами соответствия национальным стандартам России и только «в случае отсутствия отечественных аналогов». Причем компания-поставщик должна иметь на территории Татарстана сервисные центры.

Проектанты должны предусмотреть асфальтобетонные проезды, площадки, дорожки, озеленение, МАФы, ограждение, наружное освещение, парковку и прочие элементы инфраструктуры диспансера. При благоустройстве территории требуется использовать «крупномерные деревья, кустарники и многолетние растения». В техзадании подробно расписано, на каком этаже должно быть то или иное отделение. Например, на первом — приемное отделение для детей и детский стационар на 20 коек, на втором — диагностика, на третьем — приемное отделение для взрослых и дневной стационар на 10 коек, на четвертом — женский стационар на 10 коек, на пятом и шестом — мужские стационары на 20 коек, на седьмом — клинико-диагностическая лаборатория (с возможностью проводить видеоконфереции в конференцзале на 100 человек).

Планировочная структура РККВД должна обеспечивать «поточность технологических процессов, удобство для посетителей и персонала». Фото: Олег Тихонов

Что думали врачи РККВД о прежнем проекте

До сих пор филиалы диспансера базируются в разных зданиях — это отделения на 256 коек круглосуточного и 244 койки дневного пребывания, 11 поликлинических отделений, 10 кабинетов профилактических медицинских осмотров, 11 лечебно-диагностических кабинетов. Здесь трудятся 258 врачей, в том числе 185 дерматовенерологов. В состав РККВД входят и семь филиалов в городах республики — Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Лениногорске, Нижне­камске, Набережных Челнах, Чистополе.

Главврач РККВД обратил внимание и на экономическую составляющую проекта нового здания. Если сегодня у диспансера в Казани три маломощных стационара и при каждом вынужденно работает по одной лаборатории, то в новом здании одна лаборатория будет обслуживать все стационары:

— Для нас важна эта компактность. Дети, женщины, мужчины в новом здании будут к тому же лежать на разных этажах. В результате, новое здание качественно улучшит и медицинское обслуживание наших пациентов, — заявил Минуллин.

Медик также обратил внимание на важность борьбы с онкологическим заболеванием кожи. Его команда собирается создать в новом здании диспансера диагностический центр, который будет оснащен самым современным оборудованием. Его предполагают устроить на первом этаже: «Этот центр очень необходим сегодня — для обнаружения и лечения самых распространенных сегодня болезней (они выходят на первое место) — онкологических заболеваний кожи в первую очередь, конечно, меланомы. Это самое злокачественное заболевание в мире на настоящий момент! С самой большой смертностью и к тому же трудноизлечимое. Стоит задача: своевременно диагностировать начало заболевания, не доводя его до меланомы — то есть обнаружить «предмеланому», те заболевания кожи, которые ведут к ней».

Пока территория снесенного «Акчарлака» пустует. Семиэтажный диспансер должен был стать новой высотной доминантой в этом месте

«Транспортный узел там, где был «Акчарлак», сильно перегружен»

Пока территория снесенного «Акчарлака» пустует. Семиэтажный диспансер должен был стать новой высотной доминантой в этом месте. Участок, где был ресторан, еще в начале 2000-х приобрела «Эдельвейс Групп», созданная депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным и его братом Илшатом. В 2007 году братья заявляли о планах построить здесь 40-этажный торгово-развлекательный центр, проект оценивали в $120 млн (3,7 млрд рублей). Здание могло стать самым высоким в Татарстане (165 метров). Однако кризис 2008 года внес свои коррективы, ТРК так и не построили. Проект нового здания РККВД на этом месте вызвал сомнения в среде архитекторов в первую очередь из-за транспортных сложностей:

— Потому что транспортный узел там, где был когда-то «Акчарлак», вообще очень сильно перегружен. С точки зрения транспортных потоков он в Казани сегодня занимает одно из первых мест по плотности. Для зданий медицинского характера это не самое хорошее место, — заметил в беседе с газетой «Реальное время» завкафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич.

В декабре 2021 года, когда в Казани отказались от планов возводить здесь кожвендиспансер, Главинвестстрой РТ по обоюдному согласию расторг государственный контракт с «Татинвестгражданпроектом». Именно транспортная проблема сыграла в тот момент ключевую роль. От застройки заставили отказаться загруженный перекресток улиц Николая Ершова, Патриса Лумумбы и Гвардейской и невозможность размещения парковки и других инфраструктурных объектов.

