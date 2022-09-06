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Республиканскому кожвендиспансеру нашли новое место взамен «Акчарлака»

00:00, 06.09.2022

Как выяснило «Реальное время», теперь клинику планируют построить на земле тубдиспансера на Спартаковской

Республиканскому кожвендиспансеру нашли новое место взамен «Акчарлака»
Фото: wiki2.org

Как выяснило «Реальное время», новое здание Республиканского кожвендиспансера, которое собирались построить на участке за бывшим рестораном «Акчарлак», но контракт на его проектирование расторгли, все-таки будет возведено в новой локации. Клинику планируют посадить на улице Спартаковской в Казани — на земле бывшего тубдиспансера, который перебазировался в новое здание для этой службы в Горкинско-Ометьевском лесу. Подробнее о новых планах рассказал главный врач РККВД Искандер Минуллин.

В диспансере ждут средств

Еще 2 года назад в Республиканском кожвендиспансере, чьи подразделения раскиданы по разным зданиям и адресам, лелеяли мечты о скором переезде из старых построек под одну крышу — в новый семиэтажный корпус. Здание РККВД проектировали на участке за бывшим рестораном «Акчарлак», но эту землю город продал, и контракт с проектантами расторгли. На знаковой площадке по ул. Ершова теперь планируют построить жилой небоскреб, а для дерматовенерологов и их пациентов пришлось подыскивать новое место, и, похоже, подходящий участок нашли.

— Это бывшее место туберкулезной больницы на улице Спартаковской, рядом с улицей Шаляпина. Сейчас идет процесс предпроектирования здания и прочего. Мы сейчас ждем распоряжения правительства Татарстана о выделении средств на проектирование и строительство здания диспансера. Сумма пока неизвестна, — рассказал «Реальному времени» главврач РККВД, отметив, что этажность задуманного здания, которое должно будет объединить в себе все раскиданные по Казани поликлиники, сохранили — семь этажей.

Главврач РККВД отметил, что этажность нового здания, которое должно будет объединить все раскиданные по Казани поликлиники, сохранили — семь этажей. Фото: tatarnews.ru

По словам Искандера Минуллина, на сегодняшний день Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер со всеми своими зданиями представляет собой самое запущенное медицинское учреждение в Казани. При этом оно жизненно необходимо: в данный момент специалисты диспансера прогнозируют подъем заболеваемости сифилисом. Кроме того, его врачи защищают татарстанцев от хламидиоза, влияющего на рождаемость детей. Минуллин также напомнил, что в последние годы на первое место в мире вышла такая заболеваемость кожи, как меланома.

— Мы сейчас купили препарат Fotofinder на внебюджетные средства, замечу. Для нашей первой поликлиники (бывшая «Детская клиника им. В.К. Меньшикова»). Это очень важный шаг в сторону защиты наших людей от рака кожи! — подчеркнул он.

«Тихий ужас» или старое здание тубдиспансера

Предполагаемое место для размещения будущего семиэтажного здания Республиканского кожвендиспансера находится прямо напротив сквера филармонии, рядом с пересечением улиц Спартаковской и Шаляпина. Это место казанцы хорошо знают, многие проходили здесь флюорографию.

Это место казанцы хорошо знают, многие проходили здесь флюорографию. Фото: Екатерина Аблаева

О филиале тубдиспансера на Спартаковской,115 многие посетители отзывались не иначе как «тихий ужас». Собственно, состояние здания по-другому и не опишешь. «Последний ремонт делали еще в СССР», — жаловались казанцы.

О филиале тубдиспансера на Спартаковской,115 многие посетители отзывались не иначе как «тихий ужас». Фото: Екатерина Аблаева

Но теперь это подразделение, как и весь Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (РКПД) сменит адрес — оно переедет на пр. Победы, где для службы обустроили новое здание. Татарстану повезло выкупить его у частников вдвое дешевле рынка, рассказывал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Характерно, что раньше службы тубдиспансера были так же, как и подразделения РККВД, разбросаны по всему городу: в Дербышках, на улицах Шаляпина и Спартаковской, на Сибирском тракте, в поселке Каменка Высокогорского района. Стены отделения для взрослых в здании на улице Шаляпина, построенном в 1957 году, к тому моменту покрылись трещинами. А флюорографическое отделение на Спартаковской было размещено в деревянном здании 1905 года постройки — именно его, по-видимому, будут сносить для расчистки участка под новый кожвендиспансер, отвечающий за весь Татарстан, а не только Казань.

Флюорография на Спартаковской была размещена в деревянном здании 1905 года постройки — именно его, по-видимому, будут сносить для расчистки участка под новый кожвендиспансер. Фото: Екатерина Аблаева

Каким будет новое здание РККВД

К проектантам нового здания Республиканского кожвендиспансера те же требования — спроектировать семиэтажное здание, где будут круглосуточный стационар на 40 коек (в том числе для детей), дневной стационар на 20 коек, физиотерапевтическое и консультативно-диагностическое отделения, учебные и вспомогательные помещения, подвал для обслуживающего персонала, помещения медицинского и хозяйственного назначения. Еще одна задача — не допускать пересечения «потоков стационарных больных круглосуточного и дневного стационаров, отделения для детей, для пациентов консультативно-диагностического отделения, студентов и ординаторов».

Планировочная структура должна обеспечивать «поточность технологических процессов, удобство для посетителей и персонала». Есть указания и по обеспечению оборудованием — оно должно быть отечественным или зарубежным с сертификатами соответствия национальным стандартам России и только «в случае отсутствия отечественных аналогов». Причем компания-поставщик должна иметь на территории Татарстана сервисные центры.

Проектанты должны предусмотреть асфальтобетонные проезды, площадки, дорожки, озеленение, МАФы, ограждение, наружное освещение, парковку и прочие элементы инфраструктуры диспансера. При благоустройстве территории требуется использовать «крупномерные деревья, кустарники и многолетние растения». В техзадании подробно расписано, на каком этаже должно быть то или иное отделение. Например, на первом — приемное отделение для детей и детский стационар на 20 коек, на втором — диагностика, на третьем — приемное отделение для взрослых и дневной стационар на 10 коек, на четвертом — женский стационар на 10 коек, на пятом и шестом — мужские стационары на 20 коек, на седьмом — клинико-диагностическая лаборатория (с возможностью проводить видеоконфереции в конференцзале на 100 человек).

Планировочная структура РККВД должна обеспечивать «поточность технологических процессов, удобство для посетителей и персонала». Фото: Олег Тихонов

Что думали врачи РККВД о прежнем проекте

До сих пор филиалы диспансера базируются в разных зданиях — это отделения на 256 коек круглосуточного и 244 койки дневного пребывания, 11 поликлинических отделений, 10 кабинетов профилактических медицинских осмотров, 11 лечебно-диагностических кабинетов. Здесь трудятся 258 врачей, в том числе 185 дерматовенерологов. В состав РККВД входят и семь филиалов в городах республики — Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Лениногорске, Нижне­камске, Набережных Челнах, Чистополе.

Главврач РККВД обратил внимание и на экономическую составляющую проекта нового здания. Если сегодня у диспансера в Казани три маломощных стационара и при каждом вынужденно работает по одной лаборатории, то в новом здании одна лаборатория будет обслуживать все стационары:

— Для нас важна эта компактность. Дети, женщины, мужчины в новом здании будут к тому же лежать на разных этажах. В результате, новое здание качественно улучшит и медицинское обслуживание наших пациентов, — заявил Минуллин.

Медик также обратил внимание на важность борьбы с онкологическим заболеванием кожи. Его команда собирается создать в новом здании диспансера диагностический центр, который будет оснащен самым современным оборудованием. Его предполагают устроить на первом этаже: «Этот центр очень необходим сегодня — для обнаружения и лечения самых распространенных сегодня болезней (они выходят на первое место) — онкологических заболеваний кожи в первую очередь, конечно, меланомы. Это самое злокачественное заболевание в мире на настоящий момент! С самой большой смертностью и к тому же трудноизлечимое. Стоит задача: своевременно диагностировать начало заболевания, не доводя его до меланомы — то есть обнаружить «предмеланому», те заболевания кожи, которые ведут к ней».

Пока территория снесенного «Акчарлака» пустует. Семиэтажный диспансер должен был стать новой высотной доминантой в этом месте

«Транспортный узел там, где был «Акчарлак», сильно перегружен»

Пока территория снесенного «Акчарлака» пустует. Семиэтажный диспансер должен был стать новой высотной доминантой в этом месте. Участок, где был ресторан, еще в начале 2000-х приобрела «Эдельвейс Групп», созданная депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным и его братом Илшатом. В 2007 году братья заявляли о планах построить здесь 40-этажный торгово-развлекательный центр, проект оценивали в $120 млн (3,7 млрд рублей). Здание могло стать самым высоким в Татарстане (165 метров). Однако кризис 2008 года внес свои коррективы, ТРК так и не построили. Проект нового здания РККВД на этом месте вызвал сомнения в среде архитекторов в первую очередь из-за транспортных сложностей:

— Потому что транспортный узел там, где был когда-то «Акчарлак», вообще очень сильно перегружен. С точки зрения транспортных потоков он в Казани сегодня занимает одно из первых мест по плотности. Для зданий медицинского характера это не самое хорошее место, — заметил в беседе с газетой «Реальное время» завкафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич.

В декабре 2021 года, когда в Казани отказались от планов возводить здесь кожвендиспансер, Главинвестстрой РТ по обоюдному согласию расторг государственный контракт с «Татинвестгражданпроектом». Именно транспортная проблема сыграла в тот момент ключевую роль. От застройки заставили отказаться загруженный перекресток улиц Николая Ершова, Патриса Лумумбы и Гвардейской и невозможность размещения парковки и других инфраструктурных объектов.

Сергей Афанасьев
НедвижимостьОбществоМедицина Татарстан

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