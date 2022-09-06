Стоимость реновации территории речного порта в Казани составляет около 500 млрд рублей

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На Восточном экономическом форуме мэр Казани Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. На церемонии присутствовал и президент Татарстана Рустам Минниханов.

По предварительным расчетам, сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составляет 500 миллиардов рублей. Сейчас эти площади заняты закрытыми производствами, заброшенными складами и помещениями, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, что развитие территории возле речного порта — это одна из ключевых точек роста Казани. В рамках реновации, добавил он, не только улучшатся жилищные условия горожан, но и появятся новые рабочие места для специалистов из различных сфер деятельности.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Подписанное соглашение предполагает, что Сбербанк примет участие в структурировании сделок по финансированию проектов реновации промышленной зоны возле речного порта. Сообщается, что на этом месте построят около 1,5 млн кв. м жилья и 1,3 млн кв. м административных и коммерческих помещений. В планах и создание набережной вдоль Волги протяженностью в 12 км, а также общественных пространств.

— Сегодня мы подписали важное соглашение, которые поможет ускорить развитие технологической части городской инфраструктуры Казани. По нашим оценкам, объем инвестиций в комплексное развитие города может составить до полутриллиона рублей, и Сбербанк готов выступить главным финансовым партнером для реализации этой амбициозной задачи. Для нас это не первый совместный проект в регионе, предыдущий опыт цифровизации Казани оказался очень позитивным. Мы рады продолжать этот путь с нашими надежными партнерами, — сказал Ведяхин.

Кроме того, на форуме подписано соглашение о строительстве первого жилого микрорайона в рамках реновации портовой площади. На масштабную застройку улицы Портовой уйдет 10 лет.



Напомним, в феврале прошлого года мэрия Казани запустила дискуссию по поводу проекта реконструкции промышленной зоны возле речного порта. В проект планировки включили строительство пяти детских садов на 825 мест, а также реконструкцию детского сада №190 с увеличением мест со 160 до 215. Также на территории появятся филиал Волжского государственного университета водного транспорта и медицинский университет.



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Артем Гафаров