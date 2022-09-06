Льготную ипотеку могут продлить после 2022 года

Минстрой России предложил продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года. Об этом на Восточном экономическом форуме в интервью ТАСС сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Однако решение по этому вопросу примут по итогам анализа спроса.

По его словам, для заемщиков, которые взяли ипотеку в период ставок 9—12%, министерство поддерживает вариант рефинансирования льготной ипотеки. Кроме того, застройщики должны понимать, что в перспективе нескольких лет у них сформируется хороший спрос. «А для этого льготные программы должны действовать все-таки минимум на этот период времени», — отметил замглавы Минстроя.

Фото: realnoevremya.ru

Как прокомментировал Никита Стасишин, по итогам анализа спроса на обсуждение также выдвинут возможности поддержки ипотеки на вторичном рынке жилья, увеличения имущественного налогового вычета на покупку квартиры и на погашение процентов по ипотеке и введения такого вычета на аренду жилья.

Напомним, что Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки с льготной ставкой 6% до 31 декабря 2023 года. Ее предлагается распространить на семьи, в которых ребенок родится до конца 2023 года.

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Елизавета Пуншева