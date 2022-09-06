Лиз Трасс вступила в должность премьера Великобритании

Фото: UK Government

Лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. Об этом свидетельствует фотография с аудиенции политика с королевой Елизаветой II, которая прошла в замке Балморал в Шотландии, сообщает ТАСС.

Согласно традиции, монарх встречается с новым премьером и поручает ему сформировать правительство. Ранее королева приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал этот пост чуть более трех лет. Стоит отметить, что его встреча с Елизаветой продлилась около 40 минут.

Напомним, вчера Лиз Трасс заняла первое место по результатам голосования, которые озвучил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, трансляцию вел телеканал Sky News.

Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, тогда как экс-министр финансов Риши Сунак получил 60,4 тысячи голосов.



В июле Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Отставка Джонсона связана с правительственным кризисом в Великобритании: только за последние два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в их числе — руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии к лидеру Консервативной партии и выражали несогласие с его методами руководства.



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Максим Кокунин