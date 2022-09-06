В Татарстан напрямую отправился первый поезд с товарами из стран АТР

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, в рамках поездки для участия в Восточном экономическом форуме, посетил Владивостокский морской торговый порт, где принял участие в отправке контейнерного поезда с товарами из стран АТР в Казань. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Регулярный сервис FESCO Kazan Shuttle будет отправляться 2 раза в месяц со станции Владивосток на станцию Тихорецкая с возможностью автовывоза внутри Татарстана и другие города Поволжья. Время в пути составляет 11 суток. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня большинство цепочек поставок проходили через Москву.

Фото: пресс-служба президента РТ

В порту Минниханов также встретился с вице-президентом по линейно-логистическому дивизиону FESCO Германом Масловым. Компания рассматривает Татарстан как один из наиболее перспективных субъектов для развития ключевого центра транспортно-логистической интеграции внешнеторговых потоков на средней Волге.

Ранее в июле ее представители посещали республики. Сейчас они изучают возможность открытия в регионе терминально-логистического центра и организации регулярных контейнерных поездов из стран Юго- Восточной Азии в Татарстан с товарами народного потребления и в обратном направление с товарами, произведенными на территории республики.

Фото: пресс-служба президента РТ

— Для нас данное сотрудничество представляет стратегический интерес. Республика Татарстан имеет хорошую транспортную инфраструктуру, и мы готовы со свой стороны оказать всё необходимое содействие в реализации транспортно-логистического проекта — отметил Рустам Минниханов.

В завершении встречи было подписано соглашение о намерениях между правительством Татарстана и ПАО «Транспортная группа FESCO».

Фото: пресс-служба президента РТ

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) — политический и экономический термин, обозначающий страны, расположенные по периметру Тихого океана, и многочисленные островные государства в самом океане. АТР объединяет 58 стран и территорий, иногда к региону относят Непал, Монголию, Союз Мьянма, Индию.

На пространстве региона сосредоточены крупнейшие интеграционные группировки, в том числе Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и участники крупных организаций: Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), БРИКС, G-20, G-7, E-7. Они тесно взаимосвязаны между собой, широко диверсифицированы (Содружество наций) или специализированы (ОПЕК).

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Максим Кокунин