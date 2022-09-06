За первое полугодие 2022 года из России выехали 419 тысяч человек — много это или мало?
За первое полугодие 2022 года из России выехали 419 тысяч человек, сообщает Росстат.
Чаще всего россияне оставались в странах СНГ: туда уехали 368 тысяч человек, а вернулись 294 тысячи. Страны дальнего зарубежья посетило чуть более 50 тысяч россиян, вернулось оттуда 27 тысяч.
Из России за первое полугодие 2022 года выехали 419 тысяч человек — это много или мало?
- Более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2021-го — тогда из страны уезжали 202 тыс. человек.
- Примерно на 96 тысяч больше, чем число официально прибывших — 322,3 тысячи.
- Четыре Зеленодольска — на 2022 год там живут около 100 тысяч человек
- Чуть меньше населения Твери — оно составляет 424 тысячи человек
- 2,3 тысячи самолетов Airbus A320 — он вмещает 180 пассажиров. Лайнер, по данным экспертов, является самым распространенным в России.
- На 42 тысячи больше, чем в 2017 году — тогда Росстат отчитался о 377 тысячах человек, уехавших за границу. Это стало рекордным показателем за последние пять лет.
- По 20 поездок на человека — граждане России в первом полугодии 2022 года совершили 8,5 млн поездок за рубеж со всеми целями.
- В 9 раз меньше числа приехавших в Россию с территории Украины и Донбасса беженцев — на конец августа, по данным ТАСС, оно превысило 3,8 миллиона.
Дарья ПинегинаОбщество
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