Аграрии Татарстана намолотили 5 миллионов тонн зерновых

На сегодняшний день аграрии Татарстана намолотили 5 миллионов тонн зерна — это 1 млн 357 тысяч гектаров площадей, что составляет 94% от общей площади посевов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

Отмечается, что средняя урожайность в Татарстане составила 36,8 ц/га. Ряд районов уже полностью завершили уборочные работы. Это Атнинский, Нурлатский, Балтасинский, Кукморский и Верхнеуслонский муниципальные районы.

Лидерами по намолоту являются: Тетюшский — 214,5 тысячи тонн, Буинский — 198,7 тысячи тонн, Арский муниципальные районы — 197 тысяч тонн.

Фото: president.tatarstan.ru

В конце августа сообщалось, что в Татарстане собрано 3,8 млн тонн зерна, а также обмолочено 968 тысяч гектаров земли (68% от общей площади посевов).



В Татарстане объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, включая сельхозорганизации, население, крестьянские и фермерские хозяйства, а также индивидуальных предпринимателей, в январе — июле 2022 года составил 126 миллиардов рублей.

В сопоставимых ценах к уровню января — июля 2021 года объем продукции сельского хозяйства в Татарстане по итогам первых семи месяцев этого года вырос на 0,6%.



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Максим Кокунин