Новости промышленности

12:18 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Аграрии Татарстана намолотили 5 миллионов тонн зерновых

11:22, 06.09.2022 1
Аграрии Татарстана намолотили 5 миллионов тонн зерновых
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день аграрии Татарстана намолотили 5 миллионов тонн зерна — это 1 млн 357 тысяч гектаров площадей, что составляет 94% от общей площади посевов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

Отмечается, что средняя урожайность в Татарстане составила 36,8 ц/га. Ряд районов уже полностью завершили уборочные работы. Это Атнинский, Нурлатский, Балтасинский, Кукморский и Верхнеуслонский муниципальные районы.

Лидерами по намолоту являются: Тетюшский — 214,5 тысячи тонн, Буинский — 198,7 тысячи тонн, Арский муниципальные районы — 197 тысяч тонн.

Фото: president.tatarstan.ru

В конце августа сообщалось, что в Татарстане собрано 3,8 млн тонн зерна, а также обмолочено 968 тысяч гектаров земли (68% от общей площади посевов).

В Татарстане объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, включая сельхозорганизации, население, крестьянские и фермерские хозяйства, а также индивидуальных предпринимателей, в январе — июле 2022 года составил 126 миллиардов рублей.

В сопоставимых ценах к уровню января — июля 2021 года объем продукции сельского хозяйства в Татарстане по итогам первых семи месяцев этого года вырос на 0,6%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:27
    Лишь бы как всегда все это не было отписки.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также