Талгат Абдуллин: «Когда мы купили землю, леса там не числились»

У экс-главы ГЖФ отбирают 8 тысяч га сельхозугодий в лесной фонд — он выращивает зерновые и разводит маралов в Мамадышском районе

Как стало известно «Реальному времени», Департамент лесного хозяйства по ПФО затребовал у компании семьи Талгата Абдуллина вернуть часть земель лесному и водному фондам. В Мамадышском районе у экс-главы ГЖФ и его брата Рината Абдуллина, владельца «Алтынбанка», есть «Агрофирма «Омара», которая занимается выращиванием зерновых и разведением маралов. Изначально спорные участки были выкуплены самим Госжилфондом, еще при Абдуллине, а впоследствии были проданы фондом его же фирме. Татарстанские Минэкологии, Минлесхоз и Волжская природоохранная прокуратура поддержали требования поволжского департамента, и суд удовлетворил иск. Однако бывший шеф ГЖФ в беседе с нашим изданием заявил, что сдаваться не намерен и подаст апелляцию.



Вернуть свыше 8 тысяч га

Претензии лесников к фирме Абдуллиных возникли в ходе проверки земельных границ в Мамадышском районе. Департамент лесного хозяйства установил, что два участка в собственности ООО «Агрофирма «Омара» на территории Крещено-Пакшинского поселения (площадью 1,7 тысяч га и 6,4 тысяч га) пересекают границы и частично расположены на землях лесного фонда, а значит были незаконно сформированы. Таким образом, права Российской Федерации были нарушены, посчитали в ведомстве и потребовали вернуть участки.

К установлению точных границ пересечений привлекли управление «Рослесинфорг». Специалисты, проведя анализ, выяснили, что в совокупности земли Абдуллиных пересекают границы и частично расположены на 313 участках, входящих в лесной фонд.



По данных Минэкологии РТ, участки агрофирмы «Омара» включают в себя часть водных объектов и их водоохранных зон — они частично попадают в акваторию, береговую полосу, водоохранную зону и прибрежную защитную полосу Куйбышевского водохранилища. В перечне также указаны несколько рек и озер на территории Мамадышского района. Согласно ст. 8 Водного кодекса РФ, если водные объекты находятся в федеральной собственности, то на землях, покрытых поверхностными водами, нельзя формировать земельные участки.

Фото: mamadysh-rt.ru

«Здесь вопрос — в правилах использования этих земель»

Департамент лесного хозяйства по ПФО потребовал лишить «Агрофирму «Омара»" права собственности на два земельных участка в Мамадышском районе, признать недействительными результаты их межевания, а также исключить сведения об их координатах из Единого госреестра недвижимости. Иск поддержали Минэкологии РТ, Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура и Минлесхоз. Абдуллины, а также Госжилфонд, который был первым собственником этих земель, и был привлечен к делу третьим лицом, возражали. Тем не менее, изучив все аспекты дела, суд удовлетворил иск.

«Реальному времени» удалось связаться с директором и одним из бенефициаров Агрофирмы «Омара» Талгатом Абдуллиным. Экс-глава ГЖФ заявил, что не согласен с решением Арбитражного суда РТ и подчеркнул, что непременно будет подавать апелляцию.

— Этот вопрос уже однажды был решен республиканским Арбитражным судом, и апелляционный суд был, — в 2007 году. Когда мы купили эту землю, леса там не числились, и места эти не были лесными. А то, что водные, неводные или приводные — никто не запрещает иметь в собственности эту землю. Здесь вопрос — в правилах использования этих земель, то есть не наносить ущерба природе и тому подобное, — считает Талгат Абдуллин.

Договор купли-продажи на аукционе двух участков земли в границах сельских поселений Крещено-Пакшинское и Куюк-Ерыксинское, находящихся в государственной собственности, между исполкомом Мамадышского муниципального района и НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» был заключен еще в конце 2008 года, а позже эти участки ГЖФ продал ООО «Агрофирма «Омара», которая в декабре 2020 года зарегистрировала право собственности на них, а сами земельные участки были отнесены к землям сельскохозяйственного назначения.



— И кто сказал, что нельзя эти земельные участки продавать? Государство нам продало — мы купили эту землю на аукционе, — подчеркнул Абдуллин, — Была схема, зарегистрированная в Регпалате, определены все участки, со всеми границами. Но у Минлесхоза не было на тот момент границ установлено на то, что продали. И есть решение Верховного суда РФ, в котором он признал, что то, что было куплено до 2016 года, не подлежит изменению, оставляется за собственником. А в 2016 году вышел закон, который определил порядок взаимодействия, появился Лесной кодекс, лесные границы установили, был принят Водный кодекс, и они не запрещают быть собственниками земель. И даже в настоящее время правительство России в соответствии с законом установило порядок, что на лесных участках могут появляться озера, но это будут земли сельхозназначения.

Как рассказал Талгат Абдуллин, уже несколько лет его агрокомплекс занимается разведением маралов. Фото: Александр Шакиров

Зерновые, маралы и охотхозяйство

ООО «Агрофирма «Омара» была зарегистрирована в 2009 году, специализируется на выращивании и реализации зерновых, зернобобовых — нута и других, масленичных, например, подсолнечника, и технических культур.

Кроме того, как рассказал Талгат Абдуллин, уже несколько лет его агрокомплекс занимается разведением маралов — для этого была создана специальная ферма. Также в хозяйстве разводят лошадей и крупный рогатый скот, а в составе агрофирмы есть свое охотхозяйство.

Генеральным директором сельхозпредприятия является Талгат Абдуллин. Учредитель агрофирмы — ООО «Бизнес-инвест», где у Талгата Абдуллина и его сына Булата по 25% акций, остальные 50% у его старшего брата Рината Абдуллина.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», самым успешным годом для агрофирмы «Омары» был 2018-й — тогда выручка составила 26 млн рублей, а прошлый год хозяйство завершило с оборотом в 9,3 млн рублей, получив чистую прибыль почти в 4 млн руб.

