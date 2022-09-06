МАГАТЭ призвало установить зону безопасности вокруг Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о необходимости немедленного создания вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) «зоны безопасности». Это следует из опубликованного отчета о ситуации на станции.

Продолжающиеся обстрелы пока не привели к возникновению ядерной аварийной ситуации, но они продолжают постоянно угрожать ядерной безопасности с потенциальным воздействием на критические функции, что может привести к радиологическим последствиям.

Фото: commons.wikimedia.org

МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, для того чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и для поддержания физической целостности для обеспечения безопасной и надежной работы.

— Для этого необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, — приводит «РИА Новости» текст доклада.

Миссия МАГАТЭ в составе 14 человек, выехавшая в понедельник из Вены, прибыла на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября, чтобы оценить физический ущерб и определить работоспособность станции.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина