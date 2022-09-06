Еврокомиссия утвердила остановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

— Граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией, — приводит ТАСС ее слова.

Теперь граждане России столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС. Кроме того, усложнится получение многократных виз.

Решение о приостановке соглашения может начать действовать в следующий понедельник, 12 сентября.

31 августа в Евросоюзе приняли политическое решение о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом отмечалось, что члены Евросоюза продолжат выдавать визы «конкретным группам россиян».



Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин в июле сообщал, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина