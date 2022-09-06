ЦБ с октября ограничит продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран

Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран. Так, с 1 октября этого года брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.

— С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран, — говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что данное решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами.

— От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции, — подчеркнули в ЦБ.

Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

Фото: wikipedia.org

В июне Банк России порекомендовал кредитным организациям воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов правлению до конца 2022 года.

Рекомендации даны для обеспечения финансовой устойчивости банков в краткосрочной и среднесрочной перспективе в условиях структурной трансформации российской экономики. Соответствующее письмо за подписью первого заместителя председателя Центробанка Дмитрия Тулина опубликовано на сайте регулятора.

В том же месяце американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ввел ограничения для российских и белорусских клиентов.

Такое решение принято из-за санкций Евросоюза. Теперь граждане России и Белоруссии или проживающие в этих странах, а также российские и белорусские юридические лица не смогут открывать новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами ЕС.

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Максим Кокунин