Итоги дня: взрывы в Крыму, остановка транзита нефти по «Дружбе», Сигал на Донбассе, а Татарстан — в космосе
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 9 августа:
- На западном побережье Крыма днем прогремело несколько взрывов. Как объяснили в Минобороны Росси, на аэродроме в районе Новофедоровки на обвалованной площадке хранения сдетонировали нескольких авиационных боеприпасов. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем. Ситуация под контролем. Основной причиной случившегося предполагается нарушение требований пожарной безопасности.
- Украина остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию. Это связано с невозможностью российской стороны оплатить услуги из-за ограничений ЕС — платеж возвращен в связи со вступлением седьмого пакета санкций. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.
- В селе Каенлы Нижнекамского района трое мужчин погибли при очистке канализации — два умерли на месте, один скончался в больнице. Четвертый пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Прокуратура организовала проверку.
- «Татнефть» объявила о начале добровольного делистинга с Лондонской фондовой биржи (LFB). Как cледует из сообщения компании, она сама выступила инициатором исключения ADR (американских депозитарных расписок) из обращения на мировой площадке, запустив автоматическую конвертацию ADR в обыкновенные акции компании.
- Под Казанским кремлем, где сейчас идут противоаварийные работы по укреплению стены, в скором времени приступят к ремонту и реставрации участка между Северо-Западной и Тайницкой башнями. Его в дальнейшем планируют приспособить для современного использования. Оборонное сооружение откроют к показу для посетителей, и оно станет частью общей экскурсии по стенам и башням Казанского кремля. Детали — в материале «Реального времени».
- ФАС выявила нарушения антимонопольного законодательства в 11 компаниях, которые договорились не снижать цену в 30 закупочных процедурах на рынках медизделий и медоборудования в 17 регионах страны, в том числе и в Татарстане. Нарушившими законодательство признали компании: «Битест», «МедиаТрейд», «Импульсмед», «Медгород», «Империя», «Оллтест», «Глобал Парк», «Маджести», «Трастмед», «Нарколаб» и «Фармпост».
- Сегодня спутник формата CubeSat-3U КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева вывели на орбиту Земли. Останавливаться на достигнутом команда не планирует, рассказал проректор по развитию и цифровой трансформации университета Айрат Хасьянов. Испытания со спутником еще не закончились. В планах вывести его в открытый космос.
- Казанский адвокат Лаврентий Сичинава с группой единомышленников обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку высказываниям депутата Госдумы Алексея Журавлева в адрес репортера из Германии, освещающего ход боевых действий с украинской стороны в эфире телеканала Bild. В ходе выступления в программе «60 минут» на канале «Россия 1» Журавлев назвал журналиста «нациком» и пригрозил «прийти и убить». Детали — в материале «Реального времени».
- В Татарстане появится кластер предприятий легкой промышленности. На сегодняшний день в республике насчитывается более 100 предприятий легкой и текстильной промышленности.
- Во многих подземных переходах Казани развернута активная торговля. Однако размещение нестационарных торговых объектов возможно лишь в шести из них. В остальных предприниматели работают нелегально. Если даже чиновникам удается закрыть некоторые точки, вскоре на их месте появляются другие лотки с ширпотребом. Детали — в материале «Реального времени».
- В Татарстане второй раз за лето из-за высокой пожароопасности вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно продлится 21 день. Это касается лесного фонда в границах Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского и других районов.
- Казанский «Водоканал», на балансе которого три четверти городских сетей в состоянии высокого износа, тратит значительные суммы на обеспечение своих работников спецодеждой. С 2019 года предприятие направило на ее закупку свыше 82,6 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Шведская компания IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа. После этого магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, на возврат и обмен товаров.
- «Это первый такой турнир, который был «собран» в России практически на ходу. Нам удалось собрать 16 стран, хотя в заявках было 28 стран», — рассказал об «Играх дружбы» в Казани министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он же анонсировал старт «Спартакиады сильнейших», первые «активности» которой запланированы уже на пятницу. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Набережные Челны не перечислили в бюджет Татарстана 551 миллион рублей. По сравнению с 1 июля прошлого года задолженность перед выросла на 43 миллиона рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Ключевые события 167-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что в Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины. Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в Черкасской области: уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS и большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.
- В результате активных наступательных действий подразделений ВС России 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады ВСУ утратил боеспособность, доложили в Минобороны России. Убиты и ранены 340 человек, оставшийся состав самовольно покинул позиции.
- За сутки поражены два пункта управления ВСУ, три склада боеприпасов. Подавлены два огневых взвода РСЗО у Ласточкино, а также шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц.
- Американский актер Стивен Сигал побывал на Донбассе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, он снимает фильм о событиях, которые там происходят. Сигал пообщался с военнопленными в Еленовском СИЗО.
- В контрбатарейной борьбе поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2 около Веселого (ДНР). Средствами ПВО сбит украинский самолет МиГ-29, перехвачено 17 снарядов РСЗО HIMARS. Сбито три беспилотника ВСУ, следует из сводки Минобороны России.
- С 8 июля по 5 августа в результате наступательных действий ВС России и подразделений народных милиций ДНР и ЛНР число наемников на Украине уменьшилось с 2 741 до 2 192. «При этом за прошедшие недели на Украину прибыло еще 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии», — рассказали в Минобороны страны.
- «В то же время количество прибывающих на Украину наемников не перекрывает потери в их рядах», — уточнили в ведомстве. Достоверно подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков, еще 389 сами покинули украинскую территорию. По темпам убыли наемников по-прежнему лидирует Польша — 99 уничтожены, 146 выехали. За прошедшие четыре недели уничтожены 36 наемников из Канады, 33 — из Румынии, 21 — из США.
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Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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