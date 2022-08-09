Набережные Челны задолжали Татарстану 551 млн рублей — это много или мало?

Набережные Челны не перечислили в бюджет Татарстана 551 миллион рублей. Такую цифру сегодня озвучила глава Управления финансов автограда Светлана Мулюкова.

По сравнению с 1 июля прошлого года задолженность Челнов перед республиканским бюджетом выросла на 43 миллиона рублей. По отношению к началу 2022-го сумма увеличилась на 92 миллиона.

Вместе с тем долги к предыдущему месяцу Набережным Челнам удалось снизить на 171 млн рублей, или на 31%.



551 миллион рублей — это:

$9,1 миллиона , или €9 миллионов , по курсу ЦБ на сегодня.

, или , по курсу ЦБ на сегодня. 104 годовых дохода мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева — в 2021-м он заработал 5,3 миллиона рублей.

— в 2021-м он заработал 5,3 миллиона рублей. Зарплата 11,1 тысячи человек, работающих на крупных и средних предприятиях автограда, — по данным исполкома на апрель, их средняя зарплата составляла 49 620 рублей.

— по данным исполкома на апрель, их средняя зарплата составляла 49 620 рублей. 7,5% от доходов бюджета Набережных Челнов за первое полугодие 2022 года — они оцениваются почти в 7,4 миллиарда рублей.

— они оцениваются почти в 7,4 миллиарда рублей. 1,5% от прогнозируемого дефицита бюджета Татарстана в 2022 году — он должен составить 37,1 миллиарда рублей.

— он должен составить 37,1 миллиарда рублей. Пятая часть чистой прибыли самого известного предприятия Челнов — по итогам первого полугодия чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ составила 2,7 миллиарда рублей.

— по итогам первого полугодия чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ составила 2,7 миллиарда рублей. Более 20,4 миллиона поездок на общественном транспорте Челнов — один билет стоит 27 рублей.

— один билет стоит 27 рублей. Почти 155 однокомнатных квартир площадью 36 «квадратов», которые можно купить в Челнах, — по данным «Циан», один квадратный метр на первичном рынке стоит 99 тысяч.

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Татьяна Демина