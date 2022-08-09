Минобороны назвало причину взрывов в Новофедоровке
На аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму взорвались боеприпасы. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.
В результате взрывов никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме повреждений не получила. Сейчас принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва, пишет «РИА Новости».
Взрывы на западном побережье Крыма прогремели сегодня днем. В Минздраве региона сообщили, что направили к месту медиков.
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