В Татарстане вновь ограничили доступ в леса из-за высокой пожароопасности

Фото: Максим Платонов

В Татарстане второй раз за это лето из-за высокой пожароопасности — IV класса — вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно продлится 21 день, следует из постановления Кабмина республики.

Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта введено на территории лесного фонда в границах Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородского, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана.

Как сообщали в Гидрометцентре Татарстана, высокая пожарная опасность лесов в регионе сохранится до 11 августа. Штормовое предупреждение из-за этого действует в республике с 28 июля.

Фото: Максим Платонов

Напомним, первый раз этим летом ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта ввели в Татарстана с 8 июля на 21 день. Спустя неделю список муниципалитетов, где действует ограничение, расширили.



В минувшие выходные в Татарстане зарегистрировали +28—32°С. С каждым днем воздух прогревается все больше, отмечают синоптики. По их словам, жаркая сухая погода обусловлена влиянием обширного антициклона, под который попадает Среднее Поволжье. В Татарстане среднесуточные температуры воздуха превышают норму на 4—5 градусов, рассказали в Гидрометцентре республики.

Максимальные летние температуры в Татарстане за весь период наблюдений зафиксировали в первой декаде 2010 года. Они достигали +35—42 градусов.



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Татьяна Демина