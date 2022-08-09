Украина остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию
«Укртранснафта» остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию, подтвердили «РИА Новости» в «Транснефти».
Транзит нефти остановлен из-за невозможности российской стороны оплатить услуги из-за санкций ЕС, заявил представитель «Транснефти».
Платеж был возвращен в связи со вступлением седьмого пакета санкций Евросоюза. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.
Компании «Укртранснафта» и «Транснефть» в 2019-м продлевали на 10 лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. К договору было заключено дополнительное соглашение, документ теперь действует с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года. Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований в декабре.
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