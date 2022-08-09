Айрат Хасьянов, КНИТУ-КАИ: «Космос — это, на самом деле, одна из сфер экономики будущего»

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня лицеисты и преподаватели КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева вывели спутник формата CubeSat-3U на орбиту Земли. Останавливаться на достигнутом команда не планирует, заявил в прямом эфире «Реального времени» проректор по развитию и цифровой трансформации университета Айрат Хасьянов.

Испытания со спутником еще не закончились. В планах вывести его в открытый космос.

— Спутник и учебный, и исследовательский, потому что у него есть полезная нагрузка. Это фотонный датчик температуры, разработанный в ИРФЦТ КАИ. Он теперь будет испытываться в условиях открытого космоса. Также есть камера, которая будет использоваться учащимися для того, чтобы делать панорамные снимки космических объектов, — поделился проректор.

Фото: kai.ru

Всего с космодрома запустили 16 малых космических аппаратов научно-образовательного проекта программы «Дежурный по планете». Среди них был и спутник «КАИ-1».

— Там было 16 спутников в рамках программы «Дежурный по планете», наш один из них. Конечно, с большим воодушевлением, с дрожью смотрели, — объяснил он, — Все же Роскосмос — это самый надежный поставщик спутников на орбиту. Доставил наш спутник в целости и невредимости.

Айрат Хасьянов также назвал стоимость запуска спутника.



— Расходы на запуск спутника формата CubeSat — это в районе $48 тысяч, не считая транспортировку. Такая заметная, существенная сумма, — заявил он.

По словам Айрата Хасьянова, в скором времени возможной станет добыча полезных ископаемых из ближнего космоса.



— Космос — это, на самом деле, одна из сфер экономики будущего, которая будет интенсивно развиваться. В космосе приложения для человеческих талантов, интеллекта и инженерных компетенций будет становиться все больше и больше, — отметил тот. — Это не только спутники, это в перспективе и добыча полезных ископаемых из ближнего космоса.

Айрат Хасьянов также рассказал о сотрудничестве с другими ВУЗами и дальнейших планах.

— В перспективе — конечно да. Мы сотрудничаем в рамках консорциума сразу с тремя ВУЗами, можно уже, наверное, об этом говорить. Сейчас такой консорциум вот в Казани создается. Это КАИ, это, по-старому скажу, КХТИ, КНИТУ, это Энергоуниверситет, и я думаю, на стыке перспективных материалов, энергетики, космических технологий, мы действительно сможем заявить о себе в ближайшем будущем.

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Елизавета Пуншева