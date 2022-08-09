В Татарстане появится кластер предприятий легкой промышленности

В Татарстане появится кластер предприятий легкой промышленности. Об этом на совещании с представителями отрасли заявил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

— У нас есть швейные производства, выращивается лен, техническая конопля, есть производитель искусственной синтетической нити — это нижнекамская «Микрофибра». Но нет тех, кто будет ткать материал из этой тончайшей нити. В итоге в легпроме получаются такие рваные куски: тут есть, там есть, — отметил он.

По словам Коробченко, кластер позволит системно подойти к развитию отрасли — от выращивания сырья до готовой продукции, и запустить легкую промышленность.

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается более 100 предприятий легкой и текстильной промышленности, передает пресс-служба Минпромторга республики.



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Татьяна Леухина