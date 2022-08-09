Подземные переходы Казани захватил нелегальный бизнес
Сегодня во многих подземных переходах Казани развернута активная торговля. Однако размещение нестационарных торговых объектов (НТО) возможно лишь в шести из них, сообщили «Реальному времени» в мэрии города, так что в остальных предприниматели работают нелегально.
Хотя борьба с несанкционированной торговлей продолжается, многочисленные точки нелегалов в подземных переходах остаются привычным явлением. Если даже чиновникам удается закрыть некоторые точки, вскоре на их месте появляются другие лотки с ширпотребом. Например, такие можно наблюдать в переходе на пересечении улиц Вишневского и Шмидта.
Пешеходные переходы
На легальных основаниях сейчас работают торговые объекты в подземных пешеходных переходах на пересечении улицы Фатыха Амирхана и проспекта Хусаина Ямашева (разрешенная площадь — до 650 кв. м), по улице Николая Ершова (до 330 кв. м), а также на пересечении улиц Декабристов и Восстания (170 кв. м). Здесь все павильоны установлены в соответствии с типовыми проектами.
Кроме того, в 2021 году право вести торговлю в подземном переходе на пересечении улиц Дементьева и Олега Кошевого получил еще один бизнесмен, но он расторг договор с городом в связи с отсутствием трафика покупателей. По тем же причинам до сих пор не востребован со стороны предпринимателей подземный переход по улице Саид-Галеева, хотя его площади неоднократно выставляли на торги.
Что касается самого проходимого казанского перехода — по улице Пушкина (станция метро «Площадь Тукая»), здесь предприниматели работают, оформив с городом договоры аренды. Сейчас идет работа над пролонгацией этих соглашений. Разрешенная торговая площадь может достигать 230 кв. м.
Метрополитен
Согласно постановлению исполкома Казани от 19 марта 2019 года, схема размещения нестационарных торговых объектов на станциях метро выглядит следующим образом:
- «Козья Слобода», разрешенная площадь — до 342 кв. м;
- «Северный вокзал», разрешенная площадь — до 110 кв. м;
- «Яшьлек», разрешенная площадь — до 165 кв. м;
- «Авиастроительная», разрешенная площадь — до 160 кв. м;
- «Площадь Тукая», разрешенная площадь — до 570 кв. м;
- «Проспект Победы», разрешенная площадь — до 1900 кв. м;
- «Суконная Слобода», разрешенная площадь — до 90 кв. м;
- «Горки», разрешенная площадь — до 120 кв. м.
Чем грозит незаконная торговля?
В Казани проходят рейды по выявлению незаконной торговли, на предпринимателей составляют протоколы административного нарушения. Нарушителям может грозить как обычный штраф, так и с изъятием товара, который можно забрать после оплаты.
Впрочем, несмотря на все ограничения, в подземном переходе по улице Вишневского регулярно появляются тележки с одеждой и другими товарами. Несанкционированная торговля свернулась лишь в подземном переходе на улице Адоратского, но причиной, похоже, стал ремонт, так как строители меняют плитку на стенах.
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