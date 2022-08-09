Подземные переходы Казани захватил нелегальный бизнес

Фото: Максим Кокунин

Сегодня во многих подземных переходах Казани развернута активная торговля. Однако размещение нестационарных торговых объектов (НТО) возможно лишь в шести из них, сообщили «Реальному времени» в мэрии города, так что в остальных предприниматели работают нелегально.

Хотя борьба с несанкционированной торговлей продолжается, многочисленные точки нелегалов в подземных переходах остаются привычным явлением. Если даже чиновникам удается закрыть некоторые точки, вскоре на их месте появляются другие лотки с ширпотребом. Например, такие можно наблюдать в переходе на пересечении улиц Вишневского и Шмидта.

Пешеходные переходы

На легальных основаниях сейчас работают торговые объекты в подземных пешеходных переходах на пересечении улицы Фатыха Амирхана и проспекта Хусаина Ямашева (разрешенная площадь — до 650 кв. м), по улице Николая Ершова (до 330 кв. м), а также на пересечении улиц Декабристов и Восстания (170 кв. м). Здесь все павильоны установлены в соответствии с типовыми проектами.

Фото: Максим Кокунин

Кроме того, в 2021 году право вести торговлю в подземном переходе на пересечении улиц Дементьева и Олега Кошевого получил еще один бизнесмен, но он расторг договор с городом в связи с отсутствием трафика покупателей. По тем же причинам до сих пор не востребован со стороны предпринимателей подземный переход по улице Саид-Галеева, хотя его площади неоднократно выставляли на торги.

Что касается самого проходимого казанского перехода — по улице Пушкина (станция метро «Площадь Тукая»), здесь предприниматели работают, оформив с городом договоры аренды. Сейчас идет работа над пролонгацией этих соглашений. Разрешенная торговая площадь может достигать 230 кв. м.

Фото: Максим Кокунин

Метрополитен

Согласно постановлению исполкома Казани от 19 марта 2019 года, схема размещения нестационарных торговых объектов на станциях метро выглядит следующим образом:

«Козья Слобода», разрешенная площадь — до 342 кв. м;

«Северный вокзал», разрешенная площадь — до 110 кв. м;

«Яшьлек», разрешенная площадь — до 165 кв. м;

«Авиастроительная», разрешенная площадь — до 160 кв. м;

«Площадь Тукая», разрешенная площадь — до 570 кв. м;

«Проспект Победы», разрешенная площадь — до 1900 кв. м;

«Суконная Слобода», разрешенная площадь — до 90 кв. м;

«Горки», разрешенная площадь — до 120 кв. м.

Фото: Максим Кокунин

Чем грозит незаконная торговля?



В Казани проходят рейды по выявлению незаконной торговли, на предпринимателей составляют протоколы административного нарушения. Нарушителям может грозить как обычный штраф, так и с изъятием товара, который можно забрать после оплаты.

Фото: Максим Кокунин

Впрочем, несмотря на все ограничения, в подземном переходе по улице Вишневского регулярно появляются тележки с одеждой и другими товарами. Несанкционированная торговля свернулась лишь в подземном переходе на улице Адоратского, но причиной, похоже, стал ремонт, так как строители меняют плитку на стенах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин