IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа

Шведская компания IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа, об этом сказано в заявлении на сайте компании.

После завершения распродажи магазины IKEA остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а еще на возврат и обмен товаров.

— Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время, — говорится в заявлении.

Фото: скриншот / ikea.com

Шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать. Периодически распродажа на сайте приостанавливалась и вновь возобновлялась.



Товары поставщиков IKEA на прошлой неделе стали продаваться на маркетплейсе «Яндекс.Маркет» — доступны товары 11 поставщиков — производителей мебели, текстиля и других товаров.



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Маргарита Головатенко